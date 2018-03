Crotone, l’arte valica i cancelli del carcere

Condividi

È prevista per oggi, lunedì 26 marzo che alcune opere del Museo di Pitagora entreranno nella casa circondariale di Crotone. Un’iniziativa di alto valore sociale per chi non può godere e raggiungere le collezioni, che attesta come la cultura non è elitaria bensì un’ azione diffusa che coinvolge la storia di tutti. Così, il Consorzio Jobel porta l’arte nei luoghi in cui la bellezza è negata disvelandone il potere salvifico.