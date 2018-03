Crotone – Costituito tavolo permanente sul tema delle dipendenze

Condividi

Si è tenuto questa mattina nella Sala Giunta il primo incontro del costituendo “Tavolo permanente sulle dipendenze” voluto dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuto dai consiglieri comunali Pisano Pagliaroli e Giuseppe Pucci.

In questa prima fase sono state coinvolte tutte le realtà associative che si occupano di tossicodipendenze e i comuni del territorio provinciale ed extra distrettuale come S. Giovanni in Fiore.

Era presente il CSV che rappresenta il mondo del terzo settore.

Dopo l’introduzione dell’assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano e del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Sergio Arena si è fatto tutti insieme una prima lettura sul fenomeno delle dipendenze non solo dal punto di vista del consumo ma anche comportamentale dipendente da patologie come la ludopatia.

Si è deciso, vista la complessità del fenomeno e la diffusione dello stesso, di costituire un tavolo permanente per cercare di individuare strategie comuni atte alla prevenzione e promozione di attività che possano evitare le dipendenze.

“Per la prima volta, dopo tanti anni, il Comune di Crotone si fa carico di un tema che purtroppo investe una ampia fascia di persone, di tutte le età e di tutti i ceti sociali. La sinergia con l’ASP e con le associazioni che ogni giorno sono impegnate su questo tema potrà sicuramente portare alla elaborazione di interventi efficaci che possano dare una reale ricaduta sociale sul territorio” ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.