Crotone, a causa del maltempo chiusa via Volturno

A seguito delle piogge persistenti verificatesi oggi pomeriggio il Centro Operativo Comunale istituito dal sindaco si è messo subito in stretto contatto la Protezione Civile.

Nel corso della giornata non si sono registrate particolari situazioni di criticità.

Il Coordinamento del Centro Operativo Comunale ha disposto comunque sopralluoghi in città per la verifica della situazione in ogni zona.

Operativa anche la squadra tecnica per la sistemazione di qualche tombino fuori sede

In via precauzionale sono state disposte le seguenti misure:

In via Isola Capo Rizzuto transito aperto con restringimento della carreggiata causa smottamento.

Via Volturno chiusa al traffico veicolare a seguito della piena del torrente Passovecchio