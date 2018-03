Cirò Marina (Kr), incidente sul lavoro: muore ex assessore

Un imprenditore, Carmine Valente, di 69 anni, é morto in un incidente sul lavoro accaduto a Cirò Marina, centro nel quale la vittima in passato era stato assessore comunale. Valente, titolare di un’impresa edile, nel momento dell’incidente stava lavorando sul terrazzo senza parapetto di un edificio di tre piani. L’uomo, presumibilmente per essersi sporto troppo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto, decedendo sul colpo. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto i carabinieri di Cirò Marina, che hanno avviato le indagini insieme agli ispettori del lavoro dell’Asp di Crotone. (Ansa)