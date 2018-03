Aggredisce ex moglie e le morde il naso, arrestato 45enne

Condividi

E’ entrato di soppiatto nella camera da letto dell’ex moglie, malgrado il divieto di avvicinamento alla casa familiare, e l’ha prima colpita al volto e successivamente morsa al naso per poi allontanarsi. Un uomo di 45 anni, G.F., è stato arrestato a Crotone da personale della Squadra mobile con l’accusa di violazione del divieto di avvicinamento all’ex coniuge, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, a seguito di una richiesta giunta al 113, sono intervenuti in soccorso della donna che ha riferito di essere stata aggredita, anche in presenza della suocera, dall’ex coniuge. Subito dopo l’uomo è stato individuato e bloccato nei pressi dell’abitazione della madre mentre la vittima dell’aggressione è stata soccorsa e accompagnata nel pronto soccorso dell’ospedale cittadino.