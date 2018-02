Ottant’anni fa Crotone diventava ufficialmente città

Condividi

Ottanta anni fa Crotone diventava ufficialmente città. La ricorrenza dell’evento è oggi. Il 2 febbraio 1938, come riporta l’Agi, a coronamento di una storia ultra millenaria, all’antica capitale mangno-greca fu attribuito il titolo di “Citta’” dalla Presidenza del Consiglio. Il raro documento fu riportato alla luce nel 2012 da un gruppo di professionisti del marketing territoriale che collaboravano con l’ufficio comunicazione del Comune e con l’ufficio di gabinetto del sindaco ed e’ attualmente pubblicato nella sezione dei documenti storici sul sito istituzionale del Comune.Oltre al decreto sono presenti nella sezione altri rari documenti come il decreto del 30 aprile del 1903 con il quale il ministro dell’Interno, Giovanni Giolitti, concedeva al Comune di “Cotrone” (questa la denominazione dell’epoca) di fare uso dello stemma civico, il cui bozzetto grafico e’ realizzato a mano ed e’ minuziosamente descritto nel documento stesso. Nella sezione sul sito e’ pubblicato, inoltre, il decreto di Vittorio Emanuele Re d’Italia ed Imperatore d’Etiopia del 3 aprile 1937 con il quale viene concesso l’uso del Gonfalone della citta’. Anche in questo caso e’ allegato il documento con minuziosa descrizione del vessillo.