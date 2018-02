Oggi disagi idrici a Crotone

Condividi

Facendo seguito alla nota della società Sorical s.p.a del 17-02-2018 prot. 28, Congesi informa che nella giornata di oggi 06-02-2018 a partire dalle ore 8,00, la stessa Sorical provvederà a ridurre la nomale fornitura idrica riservata alla città di Crotone, pertanto l’erogazione idropotabile nella rete cittadina potrà subire delle diminuzioni e/o delle interruzioni in particolare nelle ore di maggior consumo.

Considerata altresì, la particolare altimetria del territorio comunale, la diminuzione della portata immessa in rete, comporterà disservizi in particolare nelle zone più alte della città, le quali essendo idraulicamente sfavorite subiranno sicuramente una interruzione dell’erogazione idropotabile.

Sarà, comunque cura della Congesi tenere informata la cittadinanza in tempo reale sull’evolversi degli eventi.