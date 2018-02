Fornelli del gas lasciati aperti, soccorsa 92enne a Cutro

Condividi

Durante la notte a Cutro, i carabinieri sono intervenuti in via Cavour per la segnalazione di un forte odore di gas proveniente da un’abitazione. I militari sono entrati nell’appartamento, posto al piano terra, con la porta d’ingresso priva di chiusura a chiave e, al buio, notando che i fornelli del gas lasciati accidentalmente aperti dalla proprietaria di casa, una pensionata di 92 anni che in quel frangente si trovava nella propria camera da letto a dormire. I militari, dopo aver chiuso l’erogazione del gas e fatto arieggiare gli ambienti, attendendo quindi l’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 che hanno verificato lo stato di salute dell’anziana.