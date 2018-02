Cutro (Kr) – Si lavora per sostituire tratti di condotta a Steccato

Condividi

Sorical ha aperto i cantieri in tutte le cinque province della Calabria per la sostituzione condotte adduttrici ammalorate.

Un investimento di oltre 3 milioni di euro per eliminare le criticità più evidenti che hanno creato negli ultimi mesi continui disservizi. In particolare i tecnici della Sorical hanno pianificato gli interventi su quei tratti di condotta dove le rotture erano frequentissime.

Riguardo la provincia di Crotone, ad oggi, sono stati eseguiti alcuni interventi a Steccato di Cutro per la sostituzione di 500 m di tubazione del dn 200. Adduttrice sollevamento per Belcastro zona mare e Botricello.

Il progetto è compreso nel piano di investimento di Sorical 2017/2018 per l’ammodernamento delle infrastrutture idropotabili della Calabria.