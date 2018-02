Crotone – Riparte la rassegna “CrotoneCheLegge”

Condividi

Dopo la dovuta pausa natalizia, la rassegna CrotoneCheLegge, organizzata dal Circolo dei lettori di Crotone, riparte annoverando nuove collaborazioni con il Club Velico di Crotone e l’Inner Wheel cittadino.

Nell’ambito della Crotone International Carnival Race 2018, Fabio Stassi, autore di spicco della casa editrice Sellerio nonché responsabile della narrativa italiana di Minimum Fax, presenterà il suo romanzo “La lettrice scomparsa” affiancato da Cinzia Calizzi.

Un romanzo metaletterario, a tratti psicologico, che celebra l’importanza della letteratura come metodo catartico, per poi divenire un noir avvincente che comprova come i libri possono condizionare l’esistenza.

Dunque, l’appuntamento è per sabato 3 febbraio alle ore 17.30, presso Le Stanze al Porto Vecchio, con lo scrittore di origini arbereshe della Sicilia e il protagonista del suo romanzo, precario dei nostri giorni che allevia i malanni delle persone consigliando loro buone letture che diventano medicamenti, terapie, e persino strumenti di indagine nell’oscurità di un delitto.

Sempre nella giornata di sabato, alle ore 18.30, invece, presso la sede del Rotary Club cittadino, Francesco d’Alfonso presenterà la sua opera editoriale “MACBETH, RE LEAR, OTELLO – La Critica Shakesperiana negli scritti di Nicolò d’Alfonso” .

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, mentre in Italia la critica shakespeariana languiva, appaiono gli scritti di Nicolò d’Alfonso, filosofo, pedagogista e medico, che con acuto spirito di investigazione e grande sensibilità artistica, analizza i drammi del Bardo attraverso un approccio originale ai personaggi dell’”Amleto”, del “Macbeth”, del “Re Lear” e dell’”Otello” che, al tempo, fece il giro del mondo, ma che ancora oggi, a quattrocento anni dalla morte di Shakespeare, è in grado di affascinare gli appassionati e i cultori del drammaturgo inglese. Lo scrittore, originario di Santa Severina, sarà introdotto dai proff. Donatella Amendola Maestri e Cosimo Pizzuti.

Entrambi gli autori, nella mattinata di sabato, incontreranno rispettivamente gli alunni dell’I.T.I. “Guido Donegani” e del Liceo “G. V. Gravina”.