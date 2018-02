Crotone – Confisca Antimafia di beni patrimoniali per oltre 1 milione di euro

L’attività è stata posta in essere ai sensi della normativa antimafia, di cui al D. Lgs. 159/2011; tale normativa prevede l’applicazione delle misure di prevenzione a carico di soggetti ritenuti, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero, che per la loro condotta ed il loro tenore di vita, debbano ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con in proventi di attività delittuosa.