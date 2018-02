Bianchi: L’ alternanza scuola-lavoro produce occupazione nel turismo

Condividi

“Con la riforma della scuola abbiamo introdotto una serie di novità come l’alternanza scuola lavoro, i criteri di merito e una maggiore digitalizzazione, perché quello che vogliamo per i nostri figli è che la scuola si adegui ai cambiamenti in atto nella società,magari anticipando per non sempre inseguire.”Lo ha dichiaro il Sottosegretario al Mibact Dorina Bianchi, all’incontro dal titolo “#scuola-lavoro-digitale: quali sinergie?” presso la Camera di Commercio di Crotone.“ La scuola deve diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Il turismo – sottolinea il Sottosegretario -in una regione come la Calabria ricca di patrimonio artistico, culturale e paesaggistico è un settore che offre molti sbocchi lavorativi ma richiede figure sempre più specializzate. La scelta di lavorare in questo settore non deve essere vissuta come ripiego, ma come scelta consapevole. Il turismo deve essere inquadrato come una vera e propria industria che può generare ricchezza per tutti ma anche opportunità preziose di occupazione per i nostri giovani.Gli ultimi dati emersi da un’indagine del Ministero del Lavoro, incrociati con quelli del check-up di Confidustria sul Mezzogiorno, infatti sottolineano come in Calabria nel primo trimestre del 2017 gli occupati nel settore del turismo sono cresciuti del 22% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Bisogna quindi ulteriormente sostenere questo settore predisponendo professionalità capaci di valorizzare i nostri tesori e creare accoglienza di qualità, senza dimenticare il miglioramento delle infrastrutture.