Pugliese chiama a raccolta tutti i sindaci ionici per la riapertura del S. Anna

Il sindaco Ugo Pugliese ha invitato tutti i sindaci della fascia ionica ad una assemblea che si terrà il prossimo 20 gennaio alle ore 10.30 nella Sala Consiliare del Comune di Crotone per condividere insieme azioni a sostegno della riapertura dell’aeroporto S. Anna.

Nella nota di invito il sindaco Pugliese evidenzia l’importanza della infrastruttura per lo sviluppo ed futuro di tutta la fascia ionica calabrese.

Il sindaco Pugliese inoltre sottolinea come intorno alla problematica dell’aeroporto ha trovato nelle forze associative, sindacali, nei comitati cittadini la massima convergenza rispetto alla necessità di una reale riapertura dello scalo.

“A tale riguardo sono a chiedere alla Tua comunità di partecipare allo sforzo comune che stiamo mettendo in campo per sollecitare Sacal, che gestisce l’infrastruttura.

La tua adesione sarà fondamentale per sostenere questa battaglia che è di tutti perché il diritto alla mobilità è di tutti.

Pertanto ti invito all’assemblea che si terrà il prossimo 20 gennaio 2018 per discutere dello stato dell’arte e per l’organizzazione della manifestazione finalizzata ad ottenere in tempi rapidi la ripresa dell’attività volativa sull’aeroporto S. Anna” conclude il sindaco nella sua nota di invito.

All’assemblea parteciperanno Associazioni, Sindacati, Comitati Cittadini, i Consiglieri Comunali della massima assise cittadina.