Operazione tra Italia e Germania – Sequestrati beni per oltre 50 milioni di euro

Condividi

I carabinieri del ros e del comando provinciale di Crotone, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno così disarticolato la cosca ‘ndranghetista Farao-Marincola, sequestrando, inoltre, i consistenti patrimoni che la stessa aveva accumulato nel corso degli anni. Il sodalizio aveva ramificazioni in diverse regioni italiane e la sua operatività, come accertato in collaborazione con la polizia tedesca, si estendeva anche nei länder dell’Assia e del Baden-Württemberg. Le indagini hanno ricostruito uno scenario di pervasiva infiltrazione mafiosa in diversi settori economico-imprenditoriali, dal commercio di prodotti vinicoli e alimentari, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi funebri, agli appalti pubblici, nonché una fitta rete di connivenze da parte di pubblici amministratori. I numerosi arresti ed i sequestri per un valore complessivo di 50 milioni di euro sono stati eseguiti dai carabinieri in Italia e contestualmente dalla polizia tedesca in Germania.