‘Ndrangheta, insediata commissione in Comune di Cirò Marina

Condividi

In seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Cirò Marina deliberato dal Consiglio dei Ministri il 19 gennaio scorso, oggi si è insediata la Commissione straordinaria, per la provvisoria gestione dell’Ente. La commissione è composta dal prefetto Giuseppe Gualtieri, dal viceprefetto Francesco Zito e dal funzionario economico Gianfranco Ielo ed opererà nelle more del Decreto di scioglimento del Presidente della pubblica e sino ad un massimo di 90 giorni. Il 9 gennaio scorso, nell’operazione “Stige”, condotta dai carabinieri del Ros sotto le direttive della Dda di Reggio Calabria, erano stati arrestati il sindaco, Nicodemo Parrilla, che era anche il presidente della Provincia di Crotone; il vicesindaco, Giuseppe Berardi, ed i consiglieri Roberto Siciliani (già primo cittadino) e Giancarlo Fuscaldo (già presidente del Consiglio Comunale).