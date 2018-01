Elezioni, presentate liste di “Insieme”

Condividi

Sono state presentate le liste di “Insieme” per la Camera dei deputati e per il Senato. Al proporzionale, per la Camera Nord, i candidati sono l’ex assessore regionale Luigi Incarnato e poi Giusy Elisa Romano, Girolamo Rubini e Francesca Rosa D’Ambra. L’elenco dei candidati, sempre per il proporzionale, per la Camera Sud, comprende Francesca Eleonora Leotta, Giovanni Maria Lebrino, Elisa Vittoria Greco e Giuseppe Romeo. Per il proporzionale al Senato si candidano Agostino Chiarello, Patrizia Giglio, Franco Perri e Stefania Giovanna Gigliotti.