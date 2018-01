Crotone, sospesa erogazione acqua per lavori, disagi in alcune zone

Congesi comunica che per effettuare lavori urgenti di riparazione sospenderà per oggi 15 gennaio fino a questa sera l’erogazione del servizio idrico in Via Gallucci

Inoltre Congesi comunica che si potrebbero verificare cali di pressione nell’erogazione del servizio nel centro storico e nel centro città