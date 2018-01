Crotone, scuola elementare 4° circolo di Via Saffo chiusa fino al 10 gennaio

Condividi

Il sindaco Pugliese, considerato che presso la scuola elementare 4° circolo di Via Saffo sono in corso dei lavori di realizzazione di nuove aule e della sala mensa iniziati durante le vacanze natalizie, al fine di consentire la pulizia straordinaria degli ambienti, l’allestimento delle nuove aule e della sala mensa con arredi dopo l’ultimazione dei lavori previsti per il 9 gennaio e lo svolgimento di tali operazioni senza creare pregiudizio agli alunni dal punto di vista della sicurezza per la presenza del cantiere, ha disposto la chiusura della scuola nelle giornate di lunedì 8 gennaio, martedì 9 gennaio e mercoledì 10 gennaio 2018