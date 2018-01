Crotone, iniziativa con le scuole della città per il “Giorno della Memoria”

In occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria”, l’Amministrazione Comunale di Crotone organizzerà un evento commemorativo, che si terrà il 27 gennaio 2018 alle ore 09.30 presso la Sala Consiliare, in occasione del quale intende coinvolgere gli Istituti comprensivi presenti in città.

A tale iniziativa le scuole parteciperanno proponendo una libera interpretazione del tema dell’olocausto attraverso: rappresentazioni teatrali, musicali, letture di poesie o brani letterari (originali o tratti dalla letteratura) o ancora la presentazione di lavori artistici.

L’obiettivo dell’assessorato alla Pubblica Istruzione è quello di sensibilizzare in prima persona gli alunni, rendendoli protagonisti dell’evento e facendo in modo che siano loro stessi ad esprimere le proprie riflessioni sulla “Giorno della memoria”.