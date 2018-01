Crotone, Consiglio comunale e camerale di commercio aperto sulla legalità

Condividi

Innumerevoli sono gli atti intimidatori che stanno prendendo di mira, ancora una volta, gli imprenditori del crotonese, come l’ultimo caso che ha visto coinvolta l’azienda agricola Caputi. Questi vili atti rappresentano un’offesa ed un attacco all’intero territorio.

Al fine di manifestare concretamente vicinanza alle imprese, alla Magistratura ed alle Forze dell’Ordine che ogni giorno attraverso il loro prezioso lavoro contrastano la criminalità la Camera di commercio di Crotone ed il Comune di Rocca di Neto stanno convocando in via congiunta e straordinaria un’assise comune aperta al pubblico del consiglio camerale e comunale, in programma per il prossimo 13 gennaio, alle ore 15.00, presso la sala consiliare del Comune di Rocca di Neto.

“Gli imprenditori onesti devono poter svolgere la propria attività in un clima di sicurezza e serenità – sono le parole del Presidente dell’Ente camerale Alfio Pugliese – e ciò è possibile soltanto alimentando il senso di fiducia dei cittadini nelle Istituzioni nonché supportando l’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine. Basti pensare all’esito delle recenti brillanti operazioni che hanno svelato e debellato il protagonismo della ‘ndrangheta nell’economia”.

“La Comunità tutta deve reagire ad ogni forma di illegalità – gli fa eco il Sindaco di Rocca di Neto Tommaso Blandino – Intendiamo dire basta alla criminalità e ribadire che nel nostro territorio non vi è più spazio per chi ritiene di delinquere e di soffocare il sistema sociale ed economico”.