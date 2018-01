Crotone, cambia il senso di marcia su Viale Gramsci

Condividi

Dal 26 gennaio cambia il senso di marcia su viale Antonio Gramsci da via Leonardo Gallucci sino all’incrocio con Via Roma

Il provvedimento è stato adottato dal Comando della Polizia Municipale di Crotone.

Attualmente il tracciato è interessato dalla posa in opera della nuova conduttura fognaria lungo il tracciato viale Gramsci- via Leonardo Gallucci – Corso Giuseppe Mazzini.

La decisione fa seguito a riunione che l’amministrazione comunale ha tenuto con i cittadini e gli esercenti delle attività ricadenti in via Leonardo Gallucci che hanno richiesto una soluzione alternativa alla viabilità della zona.

Inoltre si è tenuto conto della presenza dell’Istituto scolastico Montessori di via Nicola Calipari con afflusso notevole di veicoli

Successivamente dopo una ulteriore riunione tecnica operativa l’amministrazione ha deciso, di concerto con i convenuti, l’inversione del senso di marcia sul tratto di via Antonio Gramsci con direzione via Leonardo Gallucci sino all’incrocio con la via Roma ai fini di rendere più snello il traffico veicolare proveniente da viale Magna Grecia con direzione centro cittadino.

Il provvedimento adottato rientra nei programmi dell’amministrazione comunale sulla rivisitazione della viabilità cittadina per la quale successivamente verranno presi analoghi

provvedimenti con inversione di altri tratti viari.