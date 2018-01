Crotone, atto vandalico asilo “Sacconi”, Romano: commesso da gente senza cuore

Condividi

“Ho appreso con amarezza del nuovo atto vandalico compiuto da ignoti nel nuovo asilo comunale “Fratellini Sacconi” nel quartiere Farina”. Lo scrive in una nota l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Crotone, Alessia Romano che in merito aggiunge: “Al di là dei danni registrati che stiamo valutando e che provvederemo a riparare, l’attività va avanti perché un asilo in un quartiere è presidio di legalità e segno distintivo per la crescita di una comunità.

Chiunque abbia commesso questo inutile e gratuito gesto non ha cuore proprio perché effettuato ai danni di una scuola.

Ringrazio i Carabinieri, le Forze dell’Ordine ed il Comando dei Vigili Urbani prontamente intervenuti così come gli operatori dell’asilo comunale che si sono già attivati per la ripresa dell’attività scolastica.

Faccio ulteriormente appello alle coscienze perché il rispetto dei luoghi è anche il rispetto delle persone”.