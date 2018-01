Arrivati 264 migranti al porto di Crotone, stanno tutti bene

Condividi

Sono arrivati 264 migranti al porto di Crotone di nazionalità siriana, afghana, pakistana e irachena, che viaggiavano su un barcone partito dalla Turchia e intercettato mentre era in navigazione nello Jonio. Il gruppo è composto da 140 donne, 73 uomini e 51 minori. I migranti sono stati condotti in porto, in due gruppi distinti, da nave “Diciotti”, della Guardia Costiera, e da nave “P02 Monte Cimone”, della Guardia di Finanza. Le condizioni dei migranti sono discrete. Sono stati accolti dal dispositivo predisposto dalla Prefettura e portati tutti nel centro di accoglienza Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.