Aeroporti, Crotone, Sottosegretario Bianchi: scalo deve rimanere aperto

Condividi

“L’aeroporto di Crotone deve rimanere aperto. Nessuno può permettersi di mettere continuamente in discussione la centralità dello scalo a difesa principalmente del diritto di mobilità dei cittadini e dei posti di lavoro”. A dichiararlo il sottosegretario al Mibact, Dorina Bianchi.

“Ho appena sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio – conclude Dorina Bianchi – con il quale abbiamo condiviso l’assoluta necessità di chiedere chiarimenti a De Felice su quanto accaduto per scongiurare ulteriori azioni e strategie improvvisate che di certo non giovano al sistema aeroportuale calabrese e di attivare ogni canale possibile per trovare soluzioni concrete per il mantenimento e lo sviluppo dello scalo Sant’Anna”.