L’Associazione Vivere In organizza il convegno dal tema “Adolescenti e gioco, la situazione a Crotone”

Questa iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto “La vita in gioco”, è la conclusione della realizzazione di un’indagine, avviata lo scorso anno nelle scuole superiori della nostra città, sulle abitudini e gli stili di vita dei giovani tra i 14 e i 19 anni.

Indagine voluta dall’équipe di esperti del centro La vita in gioco per capire la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo fra i giovani della nostra città e tracciare con maggiore consapevolezza percorsi di prevenzione.

Il convegno ha grande importanza nell’ambito del progetto La Vita in Gioco, che è nato per offrire un aiuto concreto a chi vive il dramma del gioco d’azzardo ed alle famiglie che ne sono coinvolte. Questo progetto, avviato dal Movimento Vivere In nel 2014, pone un’attenzione particolare all’uomo, alla sua dignità e preziosità e vuole rappresentare nello stesso tempo un momento di denuncia e di sensibilizzazione sul problema del gioco d’azzardo patologico molto diffuso anche nella nostra città.

Carlo Sestito, Psicologo – Coordinatore del Centro La vita in gioco, presenterà i dati raccolti nelle scuole che hanno aderito all’iniziativa. Interverranno Girolamo Arcuri Dirigente Scolastico del I.I.S. “M. Ciliberto – A. Lucifero” Crotone, Antonella Cernunzio O. P. Educazione Sanitaria ASP Crotone e Giuseppe Palucci, Dirigente Medico Dipartimento delle Dipendenze ASP Crotone.

Invitiamo quanti credono, come noi, che il bene comune si costruisce insieme a partecipare a questa iniziativa venerdì 2 febbraio alle ore 17,45 presso la biblioteca del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone.