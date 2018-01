Il 19 gennaio serata di premiazione Concorso “Presepe Città di Crotone”

Condividi

Avrà luogo venerdì 19 gennaio la serata di premiazione del Concorso Presepe, organizzato dal Movimento Vivere In, giunto alla ventottesima edizione.

Il Concorso si propone di:

rendere consapevole ogni persona del miracolo del Dio che si fa carne e che viene a vivere nelle nostre realtà;

portare ogni persona a cogliere, custodire e difendere la preziosità e la dignità della vita di ciascuno, dentro e fuori il perimetro delle nostre case.

Il tema di questa ventisettesima edizione, “Con Gesù per tracciare nuovi sentieri”, ha inteso stimolare tutti, soprattutto nelle scuole e nelle famiglie, a realizzare artisticamente il messaggio di Gesù, il figlio di Dio, che governa e dà senso sia alle nostre storie personali che alla storia del mondo.

La nascita di Gesù tra gli uomini non è un evento che appartiene alla storia passata, ma una realtà che, oggi come ieri, ci dice che tutto, ogni aspetto che appartiene all’uomo e al mondo, è positivo, perché viene da Dio e che l’uomo è in qualche misura responsabile della sua corruzione.

Ai primi classificati fra i partecipanti al concorso verrà assegnata, per ciascuna sezione, una Natività su lastra d’argento realizzata anche quest’anno dal Maestro orafo Michele Affidato.

La serata, che si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto Professionale di stato “S. Pertini” in Crotone con inizio alle ore 18.00, sarà animata dagli alunni di alcune scuole partecipanti al Concorso.