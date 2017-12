Crotone – Controllo del territorio da parte degli uomini della Polizia Municipale

Ancora una azione di controllo del territorio da parte degli uomini della Polizia Municipale, nell’ambito delle attività programmate dal comandante Francesco Iorno.

E’ stata predisposta una specifica attività di contrasto nei confronti dei venditori ambulanti abusivi e sono state materialmente “liberate” le aree occupate indecorosamente in gran parte del territorio cittadino.

In particolare l’azione si è svolta nelle seguenti zone: rotonda di via XXV aprile, area antistante il pronto soccorso, area antistante scuola Giovanni XXIII, area antistante il parcheggio del Palamilone, portici cittadini e piazza Pitagora.

L’attività è stata pianificata per proseguire, in giorni specifici già predisposti con disposizione di servizio, per la prima decade del mese di gennaio.

“Ci auguriamo di scoraggiare condotte lesive della libera concorrenza nel commercio e, soprattutto, di riconquistare il decoro urbano da troppo tempo deturpato” ha detto il Comandante Francesco Iorno