Crotone, consegnato il premio “Storie di Alternanza”

Si è tenuta lo scorso mercoledì 20 dicembre, presso la Camera di Commercio di Crotone, la cerimonia di premiazione dell’Istituto vincitore del bando “Premio Storie di Alternanza”.

L’iniziativa rientra tra le attività di orientamento al lavoro ed alle professioni, messe in campo dall’ente camerale.

“La Camera di commercio di Crotone sta puntando molto sull’alternanza scuola-lavoro e le scuole stanno rispondendo positivamente – è il commento del Presidente dell’Ente Alfio Pugliese – momenti come questi sono il coronamento di percorsi duraturi di collaborazione tra il mondo della scuola e quello imprenditoriale utili a ridurre il divario tra offerta e domanda di lavoro”.

Il bando diretto ai Licei ed Istituti di istruzione secondaria della provincia di Crotone, ha l’obiettivo di valorizzare a dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutors scolastici.

Per l’annualità 2017 i vincitori del bando sono stati gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Ciliberto – A. Lucifero” di Crotone, che si sono candidati con un video realizzato nell’ambito del progetto “Costruire la legalità: prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata”.

Premiati per gli studenti: Manica Gaia, Patarino Carmela, Megna Noemi, Casillo Francesco, Vasapollo Francesco, Gentile Antonia, Gualtieri Caterina, Curcio Martina, Mercurio Simone, Iannone Serena, Riillo Rosalba, e Iulis Alessandro.

Per i tutors scolastici le docenti: Silvana Nicotera, Rosa Cortese, Teresa Marangolo, la coordinatrice Antonella Fossetto, Caterina Via ed il Dirigente Scolastico Girolamo Arcuri.