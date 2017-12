Crotone – Il 30 dicembre “il giorno della restituzione”

Condividi

Sarà una vera e propria “festa della restituzione” quella che l’assessorato alla Pubblica ed Istruzione ha organizzato per il prossimo 30 dicembre alle ore 11.00 nella Sala Consiliare.

L’Assessore Antonella Cosentino ha infatti invitato numerosi concittadini crotonesi che vivono ed operano in Italia ed all’estero e che si sono affermati nel rispettivo campo professionale ad un incontro tra la Giunta, le realtà associative crotonesi finalizzato ad una riflessione comune sulla realtà economica, sociale e culturale locale e sulle eventuali strategie di cambiamento, che potrebbero avviare nuove attività produttive.

“La giornata che intendiamo organizzare” spiega l’assessore Cosentino “non è soltanto finalizzata a ringraziare personalmente i tanti concittadini che in diversi campi professionali, dalla cultura alle scienze, portano alto il nome di Crotone in Italia e nel mondo ma anche di farli confrontare con l’attuale realtà cittadina, attraverso l’incontro con il mondo delle organizzazioni, degli ordini professionali ed associativo per uno scambio di esperienze che possa essere produttivo per il futuro della nostra città. Credo che i nostri ospiti saranno lieti di “restituire” il proprio vissuto che non è solo di natura professionale ma anche umana e di metterlo a disposizione della città che gli ha dato i natali”

“Parliamo di restituzione perché è un sentimento forte che appartiene al mondo anglosassone ma che può essere tranquillamente mutuato nella nostra realtà. Restituire il proprio sapere e metterlo a disposizione della comunità di appartenenza” conclude l’assessore Cosentino