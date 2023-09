Cosenza – Al via la seconda edizione del “Fichi Festival”

Al via la seconda edizione del “Fichi Festival” ideata dal Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza Dop. I fichi, pilastri della nostra tradizione, saranno presentati nei loro mille “volti”, certamente protagonisti di una due giorni tutta da gustare. Visite nei vivai, dibattitti, incontri con la stampa specializzata, degustazioni del fico in tutte le sue innumerevoli possibilità, saranno alla base dell’iniziativa. Due giorni intensi, sabato 16 e domenica 17 settembre, dove si darà risalto alla bontà ed alla qualità dei Fichi di Cosenza Dop conosciuti in tutto il Mondo. Ricchissimo il cartellone in cantiere: si inizierà proprio sabato 16 settembre a partire dalle ore 9 con l’attesissimo “Press Tour” ed una giornata interamente dedicata ai Fichi di Cosenza DOP. Giornalisti nazionali e locali visiteranno i ficheti del territorio. Il viaggio nella Dop prevede, tra le altre cose, la partecipazione di Gioacchino Bonsignore caporedattore della trasmissione “Gusto” del Tg5. Durante il tour verrà servita la merenda del contadino accompagnata dall’aperifico.

Al termine di questa prima tappa, la stampa si sposterà a Belmonte Calabro, per poter osservare la lavorazione e la trasformazione del prodotto. Il viaggio tra i Fichi di Cosenza Dop, continuerà, dunque il giorno a seguire a partire dalle 16.30 in uno dei luoghi simbolo della città di Cosenza, Villa Rendano. Si parte con una tavola rotonda dal tema “Aspetti agronomici, nutraceutici e salutistici dei Fichi di Cosenza Dop”. Parteciperanno: Giovanni Misasi – Pres. Naz. Ass. Biologi senza frontiere; Giancarlo Statti – docente di Farmacia e scienze della salute e della nutrizione dell’Università della Calabria; Monica Germani – Dietista e nutrizionista Rai; Rocco Mafrica – Dip. Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Angelo Musolino – presidente nazionale Conpait; Roberto Copparoni – Min. Salute, Dir. Gen. Igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizionale, nutrizione e informazione ai consumatori. Alle 17.30 sarà il momento dedicato alla “Presentazione delle ricette create con i Fichi di Cosenza Dop” per i campionati della cucina italiana 2023, special guest Giampiero Ingrao vincitore dell’edizione 2023. La giornata dedicata al prelibato frutto continua a passo serrato. Alle 18.30 poi il convegno dal titolo “I Fichi di Cosenza Dop e il valore dei trasformati. Contesto attuale e prospettive di sviluppo”. A relazionare saranno: Anna Garofalo – presidente Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza Dop; Angelo Rosa – Già presidente del Consorzio Fico essiccato del cosentino; Gioacchino Bonsignore – Caporedattore “Gusto” Tg 5; Rocco Pozzullo – presidente nazionale Fic; Giacomo Giovinazzo – Dirigente regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione Regione Calabria; Klaus Algieri – presidente Camera di Commercio Cosenza; Franz Caruso – sindaco di Cosenza; Gianluca Gallo – Assessore all’Agricoltura , Risorse Agroalimentari e Forestazione Regione Calabria. Modera Vira Carbone – conduttrice “Buongiorno Benessere Rai”. Anche in questa seconda edizione immancabile il momento dedicato allo “Show Cooking”- a partire dalle ore 20 spazio alle prelibatezze realizzate da Alessandro Circiello – Chef Rai- insieme allo Chef Carlo Alberto D’audino- ancora una volta coordinato da Vira Carbone. L’evento è stato realizzato grazie all’Attività finanziata dalla Regione Calabria con fondi FEASR-PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1 sottointervento A.