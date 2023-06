Unical, via libera al nuovo corso di laurea in Servizi giuridici per l’innovazione digitale

Il Ministero dell’università e della ricerca ha approvato l’attivazione di un nuovo corso di laurea triennale dell’Università della Calabria: Servizi giuridici per l’innovazione digitale.

Dopo le valutazioni effettuate collegialmente dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV) e il parere positivo espresso dall’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del Sistema universitario e della Ricerca) si è concluso il processo di accreditamento di un innovativo percorso didattico. Già a partire dall’anno accademico 2023-2024, pertanto, l’Unical rafforza la propria offerta formativa arrivando ad erogare oltre 40 corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico.

Per iscriversi a Servizi giuridici per l’innovazione digitale è necessario partecipare al concorso di ammissione standard (clicca qui per consultare il bando) e presentare domanda dal 14 luglio al 25 agosto. Potranno farlo i cittadini in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e le graduatorie saranno formulate in base al voto di diploma.

Sarà inoltre richiesto lo svolgimento di un test non selettivo, utile per la verifica della preparazione iniziale delle aspiranti matricole e per l’attribuzione di eventuali Obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Aggiornamenti e ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione del portale d’Ateneo dedicata alle ammissioni.

Di seguito una breve scheda di presentazione del corso di nuova attivazione.

Servizi giuridici per l’innovazione digitale (L-14)

I laureati acquisiranno competenze considerate indispensabili nella pubblica amministrazione, nelle aziende, nel terzo settore e in tutti i contesti occupazionali in cui si richiedano, ad un livello medio o avanzato, conoscenza del diritto e uso della digitalizzazione.

Una laurea triennale che unisce competenze giuridiche, digitali ed economiche, acquisite per essere applicate nel mondo del lavoro. Il titolo di studio è richiesto nei profili professionali (molti dei quali previsti nel Pnrr) che operano nei contesti lavorativi (di livello medio o avanzato) delle amministrazioni private e pubbliche, delle aziende e del terzo settore.

Gli studenti si misureranno nell’approfondimento delle materie giuridiche di base (diritto romano, privato, costituzionale, storia, filosofia del diritto) e di quelle utili all’acquisizione di competenze specifiche (diritto del lavoro, amministrativo, commerciale, tributario, penale, processuale [civile, penale, amministrativo], internazionale), sperimentando un metodo di insegnamento e di apprendimento con un taglio applicativo.

Il nuovo corso in Servizi giuridici per l’innovazione digitale nasce per rispondere alle trasformazioni in atto nei mercati, nella pubblica amministrazione e nelle imprese, accompagnando i futuri laureati nell’apprendimento delle tecnologie più avanzate e nell’acquisizione di un’adeguata consapevolezza delle questioni di diritto, dei princìpi di economia-aziendale: si pensi all’uso dei grandi volumi di dati (metadati, big data) e ai problemi giuridici connessi; all’impiego del digitale nei mercati, nella finanza, nei servizi, nella pubblica amministrazione, nei giudizi; all’applicazione dell’intelligenza artificiale, alla blockchain, ecc.

Tecnico del lavoro bancario, dei servizi per l’impiego, dei servizi giudiziari, dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni, dei servizi socio-sanitari, dei servizi all’agricoltura sono solo alcuni dei possibili sbocchi occupazionali che si apriranno dopo il conseguimento del titolo.

Ulteriori dettagli sono disponibili su discag.unical.it.