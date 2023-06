Plastic Free Calabria: sabato 24 giugno la giornata di clean up sulla spiaggia di Paola

Informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. È lo scopo di Plastic Free Odv Onlus, associazione di volontariato nata nel 2019 che ha organizzato per domani sabato 24 giugno uno dei tanti appuntamenti di pulizia, tra città, spiagge, parchi e fiumi.

La raccolta dei rifiuti, organizzata in collaborazione con l’associazione Nasi Rossi “Gianfranco Condino”, farà tappa questa volta a Paola, con partenza alle 9:30 dal lungomare San Francesco, di fronte al bar Il castello, dove vari volontari Plastic Free Calabria, coordinati dai referenti di zona, si ritroveranno per l’evento di clean up della spiaggia, che terminerà per le 11:00.

Un’operazione necessaria quella della raccolta, considerando che ogni anno sono diversi i milioni di tonnellate di plastica che finiscono nei mari e negli oceani, i quali arrivano irrimediabilmente anche sulle nostre spiagge.

L’associazione, nata inizialmente nel mondo digitale, è poi diventata una realtà concreta che organizza oltre che eventi di clean up, anche progetti volti a sensibilizzare studenti e studentesse, a partire dalle scuole primarie, e salvataggi di tartarughe marine. A nome di Plastic Free è anche la presentazione di una proposta di legge in Parlamento per ridurre l’uso della plastica.

Tutti i volontari che prenderanno parte all’appuntamento di domani riceveranno le magliette targate Plastic Free, realizzate grazie al supporto di Fincons Group e Pixeltek.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito dell’associazione e cliccare su “Partecipa” all’evento (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4674/24-giu-paola).

Consigliate scarpe comode, dei guanti da lavoro, un cappello e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte dell’associazione.

Dopo quello di domani, il prossimo evento Plastic Free Calabria si svolgerà giovedì 29 giugno a Spezzano della Sila a partire dalle ore 18:00.