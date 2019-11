Uomo accoltellato in piazza, un arresto

Ha accoltellato un uomo ferendolo in modo non grave al braccio sinistro e poi se ne è andato a casa. Gli agenti del Commissariato di Ps di Corigliano Rossano hanno arrestato M.F.

di 59 anni, con l’accusa di lesioni personali. Non si conoscono le ragioni alla base del ferimento.

I poliziotti, intervenuti a seguito di una segnalazione per un accoltellamento avvenuto nella piazza cittadina, hanno trovato una persona ferita da una coltellata. La vittima soccorsa e condotta al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino ha dichiarato agli agenti le generalità dell’aggressore.

L’autore del ferimento è stato rintracciato nella propria abitazione dove i poliziotti, dopo una lunga trattativa, riusciti ad entrare per arrestare il cinquantanovenne.

Nell’abitazione dell’uomo è stato trovato il coltello utilizzato ancora intriso di sangue. (ANSA)