Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nel primo pomeriggio a Rende, in via Umberto Boccioni (Quattromiglia), in una casa diroccata nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza nord.

Il cattivo odore emanato dalla salma ha attirato l’attenzione dei vicini residenti che hanno allertato i carabinieri e la polizia municipale, subiti accorsi per eseguire i primi accertamenti.

Al momento non si conoscono le generalità della persona né le cause della morte.