Ricavi nascosti al Fisco, sequestrati beni a imprenditore cosentino

Ricavi per oltre due milioni e mezzo di euro venivano occultati all’erario, per questo la Guardia di Finanza di Cosenza ha sottoposto a sequestro i saldi attivi, i fondi comuni d’investimento, le polizze assicurative e le altre disponibilita’ finanziarie per un totale di 600 mila euro ad una societa’ di trasporti, ed ha eseguito una misura interdittiva a carico del titolare.

Esteso il sequestro per equivalente anche alla restante parte del patrimonio dell’imprenditore, costituito da un’unita’ immobiliare di lusso sita a Rende, il cui valore commerciale supera i duecentomila euro e da quote societarie. Scattata per il titolare della societa’ anche la misura cautelare interdittiva del divieto di esercizio dell’attivita’ imprenditoriale, per la durata di dodici mesi, prevista quale sanzione accessoria per i reati della specie.