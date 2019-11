Lino Banfi per le clementine di Corigliano Rossano

“Ringrazio l’amico Fabio Pistoia per avermi fatto dono anche quest’anno delle squisite clementine di Corigliano Rossano, un prodotto che merita di essere valorizzato”. Così Lino Banfi, popolare attore e Ambasciatore Unesco, in un messaggio allegato alla seguente foto, che oggi ha ricevuto l’ottimo agrume prodotto da Aldo Salatino e al quale lo stesso giornalista Pistoia ha chiesto di patrocinare la causa del riconoscimento delle clementine come patrimonio immateriale Unesco.

Le clementine del brand “Adottaunclementino” prodotte a Corigliano Rossano tornano dunque a deliziare anche celebri palati del calibro di Lino Banfi e Gianni Morandi, come già accaduto lo scorso anno, con l’obiettivo di perseguire lusinghieri risultati. In tempi di “svendita” del prezioso prodotto calabrese addirittura all’inizio della nuova stagione agrumicola, l’idea di valorizzare le stesse clementine su scala nazionale, e magari riuscendo nell’ambita candidatura Unesco, rappresenta un valore aggiunto sul quale puntare per tutelare e rafforzare quest’autentica eccellenza del territorio.