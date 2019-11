Giornata regionale dei Musei di Calabria, su Instagram il contest fotografico ‘Racconto per immagini’

In occasione della II Giornata regionale dei Musei di Calabria, promossa sabato 30 novembre 2019 dall’Assessorato alle Attività culturali della Regione Calabria, il Coordinamento Musei Calabria lancia il Contest fotografico #FotoalMuseo. Racconto per immagini. L’intento è quello di sensibilizzare le comunità in cui operano i Musei affinché riconoscano che gli stessi sono luoghi fortemente identitari, siti dalla cui conoscenza è necessario partire per promuovere il territorio e creare opportunità di sviluppo sociale ed economico locale.

Il Contestè rivoltoagliutenti di Instagram chedesiderinopartecipareattivamenteallaII GiornataRegionaledeiMusei di Calabria visitando uno o più Musei calabresi (archeologici, ecclesiastici, etnografici, d’impresa, etc.): glistessipotrannointeragirecon ilprofilo Instagram @museicalabriapubblicando sul proprio profilo unoo più loro scatti (max 3) che ritraggano un aspetto del museo o dei musei calabresi visitati (edifici ospitanti,collezioni, allestimenti, pubblici, attività, etc.), premettendo sempre gli hashtag#giornataregionalemuseicalabria, #museicalabriae #fotoalmuseo etaggando la pagina @museicalabria.

Musei Calabria rappresenta il coordinamento costituito nel 2017 tra musei non statali e associazioni che, a vario titolo, operano nell’ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e museale calabrese. Ne fanno parte le Associazioni nazionali AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani), DIAGONAL, FAI Calabria, SIMBDEA, ICOM, la Rete Museale di Ricadi, Soriano Calabro e Zungri e il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza.

L’obiettivo delcoordinamento Musei Calabria è la costituzione di una rete solidale (Stato, Regione, Associazioni, Musei) al servizio delle comunità locali, che fondano il loro sviluppo economico e sociale anche sull’istituzione museale, al fine di sostenerle e affiancarle nel raggiungimento dei livelli minimi di qualità richiesti (sicurezza delle sedi, didattica, scientificità degli allestimenti, promozione del territorio e del paesaggio, etc.) in modo che i Musei di Calabria, pur essendo espressione della comunità di appartenenza, siano in grado di dialogare col più ampio ambito nazionale ed europeo.