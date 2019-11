Cadavere di una 40enne in roulotte, fermato il compagno

Un uomo è stato fermato nell’ambito dell’inchiesta sul ritrovamento del cadavere di una quarantenne, domenica scorsa in una roulotte a Torre del Lago (Lucca). Secondo quanto appreso si tratta di un 47enne, rintracciato dai carabinieri a Cosenza: sarebbe in corso il suo interrogatorio. Da quanto appreso l’uomo avrebbe vissuto per un periodo con la donna trovata morta, Chiara Corrado, originaria di Pisa. Sulle cause del decesso dall’esame della salma rilevata una lesione alla testa che avvalorerebbe l’ipotesi di un delitto. Per il pomeriggio i carabinieri hanno convocato una conferenza stampa al comando provinciale di Lucca. L’uomo, secondo quanto appreso, è stato sottoposto a fermo disposto dal pm perchè indiziato di delitto per i reati di omicidio e occultamento di cadavere. Il 47enne è stato bloccato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza.