Unical, seminario di Pedagogia dell’Antimafia su libertà di stampa e lotta alle mafie con il giornalista Michele Albanese

Si terrà martedì 29 ottobre alle 11 presso l’aula Solano, cubo 19/B, del Dipartimento di Culture, Educazione e Società, il seminario su libertà di stampa e lotta alle mafie nell’ambito delle attività didattiche del Laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia dell’Università della Calabria. All’iniziativa introdotta e coordinata da Giancarlo Costabile, interverranno il rettore dell’Unical Gino Mirocle Crisci e il giornalista Michele Albanese, responsabile legalità della Federazione Nazionale Stampa Italiana.

Il seminario vuole indagare il rapporto tra democrazia e informazione, con particolare riferimento al contesto calabrese e alla necessità di contrastare la cultura mafiosa di matrice ‘ndranghetista. Esiste ancora una ‘parola libera’, in grado di farsi momento di coscientizzazione anche in territori asfittici come il nostro? Una parola capace cioè di ferire il potere mafioso, di metterlo (radicalmente) in discussione, per farsi compiutamente strumento di liberazione sociale e promozione di democrazia dal basso, secondo il modello pedagogico e comunicativo della Scuola di Barbiana. Temi che animeranno la narrazione seminariale del prossimo martedì all’Unical. L’incontro si concluderà con la consegna al rettore uscente, Gino Mirocle Crisci, di una targa ricordo per aver sempre sostenuto politicamente le iniziative del Laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia, nato il 23 maggio 2011 e giunto al suo nono anno di attività.