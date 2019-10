Forte terremoto in Calabria, paura tra la popolazione

Una forte scossa di terremoto ha interessato il terremoto calabrese. Un sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato nel Mar Tirreno, a largo della costa cosentina e di Scalea in particolare.

L’epicentro si è avuto ad una profondità di circa 11 km ed ha avuto luogo attorno alle 6.31. Pur non avendo generato danni, il fenomeno tellurisco è stato distintamente avvertito dalla popolazione che, naturalmente, in preda alla paura ha scelto di riversarsi in strada.

Secondo quelle che sono state le rilevazioni, non si sono registrati danni a persone o cose. A riferirlo è stato un comunicato della Protezione Civile.

L’intensità è stata tale da far si che il terremoto si sia avveritot anche ne Pollino.

Gli unici disagi hanno riguardato la linea ferroviaria Sapri-Paolo, dove il passaggio dei treni è stato interrotto per motivi precauzionali.