Ritorna “Book in Progress” per gli studenti dell’ITI Monaco di Cosenza

Nel corso di una partecipata assemblea di genitori e di circa studenti del biennio dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza, alla presenza del dirigente scolastico Giancarlo Florio, sono stati consegnati i circa 7.000 libri di testo di tutte le discipline, che consentono alle famiglie di ottenere un forte risparmio sul loro acquisto, a fronte di un contributo di soli 119 euro.

L’iniziativa, che si ripete ormai da anni come sostegno alle famiglie, rientra nella rete “Book in Progress”, che garantisce agli studenti tutti gli strumenti didattici necessari, che peraltro possono essere integrati dagli stessi, nella consapevolezza che la scuola dell’obbligo deve essere realmente alla portata di tutti.

Sfide che l’ITI “A. Monaco” accoglie continuamente con favore, soprattutto nel garantire un continuo aggiornamento delle metodologie didattiche dei propri insegnanti, per poter essere sempre più all’avanguardia, ma soprattutto al servizio degli studenti e della comunità locale.

“Book in Progress” è stata voluta fortemente nell’ottica di un orientamento della scuola verso il futuro, con gli studenti che potranno utilizzare anche la versione digitale interattiva dei testi ricevuti.

I libri di testo di Book in Progress, scritti da 800 docenti della rete nazionale, a cui aderiscono già un centinaio di istituti in Italia, sono ritenuti infatti di elevato spessore scientifico e comunicativo.

Gli stessi alunni che hanno già avuto in uso questi libri di testo negli anni precedenti, ne hanno apprezzato l’efficacia, oltre al fattore non secondario di essere leggeri da portare.

Commento positivo riscontrato anche nei docenti, che hanno potuto apprezzare l’essenzialità dei testi e che su di essi si aggiornano continuamente, in un confronto con altri docenti della rete nazionale.

Così facendo, contribuiscono ogni anno a integrare anche nuovi contenuti, affinché questi rispondano pienamente alle esigenze di apprendimento degli studenti.

Book in Progress è un esempio virtuoso da imitare, oltre che un validissimo progetto di didattica innovativa, che punta all’efficacia dell’insegnamento e alla personalizzazione del materiale didattico, per valorizzare le professionalità dei docenti e per agevolare l’apprendimento degli studenti.