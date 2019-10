“Prajazz 2019”, il 5 ottobre la Tchaikovsky Jazz Orchestra

Si terrà sabato 5 ottobre alle ore 22.00 in Piazza della Resistenza, a Praia a Mare, un appuntamento unico nel suo genere.

Il Prajazz, ormai giunto alla sesta edizione, si è fatto attendere un po’ di più per regalare agli affezionati e agli amici, una serata esplosiva che ci catapulterà nel prossimo anno, con tante novità.

Il festival, ideato e curato dal Pianista Compositore e Direttore Artistico Umberto Napolitano, ha voluto puntare sui giovani, grazie anche alla collaborazione del Conservatorio “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese(CZ), del quale si fregia di far parte, guidato dal M° Filippo Arlia e del capo Dipartimento Jazz M° Egidio Ventura e grazie anche al contributo del Direttore Artistico del Peperoncino Jazz Festival Sergio Gimigliano.La Tchaikovsky Jazz Orchestra nasce nel 2019 da un’idea dei Maestri Egidio Ventura e Carlo Cattano, musicisti e Docenti delle Cattedre di Pianoforte Jazz e Sassofono Jazz presso il Conservatorio P.I Tchaikovsky di Nocera Terinese(Cz). L’Orchestra è una formazione unica nel suo genere. Al fine di offrire spazio formativo e occasioni di lavoro e confronto fra professionalità, i musicisti, docenti e studenti del Conservatorio Tchaikovsky.

Il repertorio dell’orchestra è costituito da arrangiamenti originali scritti dal M° Carlo Cattano e da numerosi standards del repertorio jazzistico, e ripercorre con efficacia le varie età del Jazz: dal Jazz classico di Duke Ellington, Count Basie per arrivare a brani originali è soprattutto in questi ultimi brani che il tessuto ritmico-armonico ricco e inusuale permette di esaltare le capacità solistiche degli strumentisti, lasciando ampio spazio all’improvvisazione.

Nel settembre 2019 la Big Band ha fatto il suo primo esordio nella città di Cetraro (Cs) suonando con uno dei più grandi sassofonisti del panorama internazionale: Stefano Di Battista, appuntamento inserito nel cartellone dei Grandi Eventi del Fortissimo Festival, manifestazione promossa dal Conservatorio di Musica Tchaikovsky di Nocera Terinese.

Appuntamento, quindi, a sabato 5 ottobre alle ore 22.00 presso Piazza della Resistenza a Praia a Mare (CS), per godere di questo spettacolo jazz in una splendida cornice autunnale.