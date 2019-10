E’ di una vittima il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina in contrada Boccalupo a Luzzi sulla strada che conduce a Rose alle porte di Cosenza.

A perdere la vita un uomo di 50 anni, di Spezzano della Sila. Per cause in corso di accertamento con la sua auto, una Ford Fiesta, è andato a sbattere contro il guardrail. La vettura poi si è più volte capovolta. La vittima è stata poi sbalzata fuori dall’abitacolo. Fatale il violento impatto contro l’asfalto.