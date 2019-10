Mario Occhiuto in tour nelle località regionali

Ormai il clima può dirsi autunnale ma non per questo meno caldo. Dopo gli incontri estivi che si sono svolti dal Tirreno allo Ionio fino all’entroterra, il tour di Mario Occhiuto prosegue senza sosta in tutta la Calabria. Domani sabato 5 ottobre alle 19 il candidato governatore incontrerà in provincia di Cosenza i cittadini di Oriolo. L’appuntamento è in programma in piazza del borgo (in caso di pioggia sarà spostato nella sala delle Bandiere del Castello).

Dalla trasformazione positiva della città di Cosenza arrivando ai progetti per una nuova Calabria, Occhiuto porta in giro un format collaudato, parlando direttamente alla gente di turismo, sanità, futuro.

Come sempre lo spunto viene offerto dal volume di Rossana Galdini, “Percorsi di rigenerazione urbana – Il caso Cosenza”, edito da Pellegrini, incentrato sullo straordinario cambiamento del capoluogo bruzio avvenuto attraverso una ben precisa e complessiva visione progettuale dell’Amministrazione Occhiuto. Una visione che adesso viene proiettata al resto della Calabria, illustrando concretamente le proposte per restituire a questa terra un immaginario migliore, diverso.