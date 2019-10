Laino Borgo promuove meeting sul benessere

Armonizzazione della mente e dell’anima con il suono, spiegando in modo tecnico i benefici per il nostro corpo, la musica come cura per le disabilità e non solo. E’ questo il tema di fondo del Meeting sul Benessere in programma a Laino Borgo sabato 5 ottobre alle ore 18:00 presso il Palazzo delle Culture.

La struttura comunale che da circa un anno ospita la sezione del Conservatorio Musicale Ruggero Leoncavallo sarà sede di un evento di musicoterapia che vedrà protagonista il musico terapeuta Vincenzo D’Orsi.

«La musica – ha spiegato il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo – può essere di fondamentale importanza per intervenire a livello educativo, riabilitativo e terapeutico sia per i bambini che per gli adulti. Vogliamo con questo evento promuovere un nuovo approccio che sappia coniugare il benessere, la salute e la musicalità, valorizzando l’aggregazione sociale e la partecipazione della popolazione»