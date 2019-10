La prima selezione provinciale di Miss Italia Calabria 2020

È l’autunno a fare da cornice alla prima selezione provinciale di Miss Italia Calabria 2020. La kermesse, che si prepara a ripartire dopo il successo dell’edizione appena conclusasi, avrà luogo,sabato 19 ottobre, alle 21, a Montalto Uffugo (CS), presso la sede dell’Asd Soccer Montalto (via Settimo Torinese, 40). Si tratta, dunque, di un appuntamento che, in via del tutto eccezionale, apre il sipario di quella che sarà la stagione estiva del concorso di bellezza. Come di consueto,ragazze provenienti da tutta la Calabria parteciperanno alla gara. La vincitrice riceverà la fascia di “Miss Egea”, accedendo direttamente alle finali regionali.

La tappa, realizzata per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio e patrocinata dal Comune di Montalto Uffugo, sarà condotta dall’attrice LarissaVolpentesta. Immancabile la presenza del corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro. Come super ospite, invece, parteciperà il cantante Giovanni Segreti Bruno, reduce dall’aver aperto il concerto diMahmood per la chiusura del Festival delle Invasioni di Cosenza. Per l’occasione, inoltre, Rachele Risaliti, miss Italia 2016, sarà madrina d’eccezione e, pertanto, presente all’evento.A decretare la Miss vincitrice ci penserà, infine, unagiuriadi esperti,composta da diversi professionisti, tra giornalisti, artisti e imprenditori calabresi.

«Sta per iniziare ufficialmente una nuova avventura per tantissime ragazze che sognano di accedere alla finale di Miss Italia – hanno dichiarato Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenti regionali del concorso –. Noi della CarliFashionAgency, esclusivisti per la Calabria, le accompagneremo lungo tutto il percorso e, come sempre, le supporteremo. Per questa prima tappa– hanno aggiunto gli esclusivisti – un ringraziamento speciale va all’imprenditore Michele Covello dell’Egea Global Services Srl, che ha permesso la realizzazione dell’intera serata e che, tra l’altro, offrirà una crociera per due persone alla concorrente che verrà eletta “Miss Egea”».Poi, ci sarà un contest che precederà la selezione di sabato 19: chi scatterà un selfie con Rachele Risaliti e lo posterà sulla pagina Facebook di Miss Italia Calabria ottenendo il maggior numero di like si aggiudicherà la possibilità di accedere al backstage della selezione successiva.

Anche per l’edizione 2020 sarà Ten (Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre) la televisione ufficiale del concorso, mentre la diretta della serata potrà essere visionata sui canali social di Miss Italia Calabria (pagina Facebook Miss Italia Calabria).

Prende così avvio Miss Italia Calabria che, nel corso del tempo, ha ben dimostrato di non rappresentare solo bellezza, ma anche promozione di cultura e valorizzazione del territorio. «Siamo reduci – ha aggiunto Linda Suriano – da una stagione sorprendente, che ha visto Annalisa Alfieri, la miss Calabria in carica, classificarsi quattordicesima a Jesolo e Myriam Melluso, miss Eleganza Calabria, ottenere ben tre titoli nazionali (Miss Linkem, Miss Eleganza, Miss Social, ndc). Ne siamo orgogliosi e non vediamo l’ora di ricominciare».