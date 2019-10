La calabrese Natascia Callegaro al Festival di Venezia e alla fashion week milanese

Identità e memoria. La possibilità e la capacità di evidenziare, anche, attraverso forme d’arte o creazioni artigianali il proprio estro. E’ il caso della nota parrucchiere e stilista Natascia Callegaro. Una donna attenta ai mutamenti sociali e capace, mediante la sua competenza professionale, di erogare servizi dagli standard qualitativi sempre più elevati. La signora Callegaro, con un’esperienza ultratrentennale, vive e lavora a Mirto Crosia, cittadina che ella sponsorizza con grande enfasi. I suoi impegni sono molteplici, sia in ambito locale e, ormai da qualche tempo, anche fuori dai confini regionali. Le ultime attività svolte, in ordine di tempo, sono caratterizzate dalla sua partecipazione attiva al Festival del cinema di Venezia, realizzato nei giorni scorsi nella città lagunare, durante il quale ha acconciato numerose e famose star femminili, fra cui, la meravigliosa Francesca Barra, decretata la regina del rep carpet della serata finale.

La Callegaro ha partecipato al Festival di Venezia insieme ai migliori hairstylist del gruppo “Nashi Argan” proprio per curare il look delle dive che sfilano sull’ormai leggendario tappeto rosso del Lido. Il mese di settembre è stato contrassegnato, inoltre, dalla partecipazione della signora Natascia Callegaro alla fashion week milanese Palazzo Visconti. Lei, unica parrucchiera come rappresentante “Nashi salon” Milano Porta Genova, ha acconciato ben 50 modelle. Fra cui la famosa modella spagnola Rafaella Kalimann. Anche in questo contesto lombardo strepitoso è stato il successo ottenuto dalla parrucchiera calabrese. Numerosi gli apprezzamenti ricevuti dai vari ospiti della kermesse milanese. Una professionalità, quella di Natascia Callegaro, plurispecializzata, che si associa al suo essere gentile, umile e cortese. Caratteristiche che vengono apprezzate nella quotidianità sia da parte di chi la pratica in maniera sistematica e sia da chi si interfaccia con lei in maniera sporadica.

Le attività realizzate dalla signora Callegaro non si limitano alle consuete azioni adempiute nei tradizionali saloni di parrucchieri. Grazie alla sua alacrità, numerose sono le iniziative che pianifica all’interno della sua nuova struttura situata in Viale della Repubblica della cittadina ionica. In programma sono previste anche azioni di carattere sociale, con valenza culturale. Natascia Callegaro ama il suo lavoro, attraverso il quale vuole riuscire a offrire benessere alla gente. Per questo motivo lo scorso anno ha ritenuto opportuno rinnovare il suo negozio, inserendo al suo interno una mini Spa, <<per coccolare a 360 gradi – ha commentato – ogni cliente>>.

A dirigere la parte benessere è Federica Prantera, diplomata in massaggi olistici e massaggi di benessere, oltre che in riflessologia plantare, pronto soccorso naturale, fiori di Bach e in cosmetologia. La giovane Federica, figlia della signora Callegaro, sta lavorando, senza perdere mai di vista la formazione continua, allo scopo di offrire al territorio in cui opera servizi di alta qualità.