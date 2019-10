Italia Viva, il capogruppo Faraone in Calabria il 7 ottobre

“Lunedì 7 ottobre alle ore 17:00 nella sala polifunzionale del Comune di Aprigliano, alla presenza del capogruppo del Senato di “Italia Viva-PSI” Davide Faraone, del senatore Ernesto Magorno, della senatrice Silvia Vono, dei Sindaci e Amministratori degli enti locali calabresi, si terrà un incontro per elaborare una proposta che incida sulla Legge di Stabilità 2020 e sui riflessi che la manovra economica dovrà avere per dare slancio alle realtà territoriali di piccole dimensioni”.

Lo comunica il Sindaco di Aprigliano, Alessandro Porco, promotore dell’iniziativa che continua: “Negli scorsi giorni ho aderito a “Italia Viva”, nuovo progetto di Matteo Renzi, che si propone di attivare una serie di iniziative per riflettere sull’importante ruolo che svolgono gli amministratori locali dei piccoli borghi e sul necessario sviluppo delle vocazioni delle piccole comunità che, specialmente nel meridione, pagano una sperequazione rispetto alle realtà del centro-nord.

È necessaria una presa di coscienza-conclude Porco- che parta dalle realtà locali per incidere sulle buone politiche innovative e di sviluppo ed è questo lo scopo che si prefigge l’incontro di lunedì. Un appuntamento che sarà replicato nelle prossime settimane”.