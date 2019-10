All’Unical il seminario “La risoluzione del Parlamento europeo sull’importanza della memoria europea”

Si svolgerà il prossimo 29 ottobre all’Unical, in aula Solano (Cubo 19B – Ponte carrabile), un seminario sul tema “La risoluzione del Parlamento europeo sull’importanza della memoria europea”, che dallo scorso 19 settembre scorso, giorno della sua approvazione, sta facendo molto discutere soprattutto per l’assimilazione, più volte rimarcata nel testo deliberato, del totalitarismo comunista al totalitarismo nazista.

Al seminario di studio interdisciplinare, promosso dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche presieduta da Spartaco Pupo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società, interverranno, oltre allo stesso professor Pupo, i docenti dell’Unical: Roberto Guarasci, ordinario di Archivistica e direttore del DiCES, Giuseppe Spadafora, ordinario di Pedagogia speciale e coordinatore del Corso di laurea in Scienze dell’educazione, Mario Caterini, associato di Diritto penale, Annabella D’Atri, associato di Storia della filosofia, e Claudio Di Turi, associato di Diritto internazionale. Modererà l’incontro il giornalista del “Quotidiano del Sud” Massimo Clausi.

L’evento è inserito nelle attività didattiche degli studenti del corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e del corso di laurea magistrale in Intelligence e analisi del rischio, ma è aperto non solo a tutta la comunità accademica, ma anche ai rappresentanti di partiti, movimenti, associazioni culturali, rappresentanti delle istituzioni e all’intera cittadinanza calabrese.