Fiumefreddo Bruzio rappresenterà la Calabria al “Borgo dei Borghi 2019”

E’ stata di buon auspicio fare ricorso a “La Fortuna”, opera di Salvatore Fiume regalata alla comunità di Fiumefreddo Bruzio e ancora situata in Largo Rupe.

Il piccolo paese che si affaccia sul tirreno cosentino infatti, è riuscito grazie all’impegno degli organizzatori e all’aiuto dei calabresi – anche quelli presenti fuori regione e all’Estero – a spuntarla sugli altri due borghi in gara, Rocca imperiale e Bova, anche essi meritevoli di menzione ma che alla fine hanno avuto la peggio sulla votazione effettuata sulla pagina Rai.

Fiumefreddo Bruzio rappresenterà quindi la Calabria alla finale della trasmissione “Borgo dei borghi – La grande sfida 2019”, che andrà in onda stasera su Rai 3 alle 20:30, gareggiando con gli altri 19 borghi – uno per ogni regione italiana – arrivati in finale.

Per la serata è prevista la presenza di uno o più rappresentanti per ogni borgo, che parleranno del proprio luogo di provenienza illustrandone particolarità e curiosità, cercando di convinvere la giuria di meritarsi il primo posto nella classifica di più bel borgo d’Italia. A rappresentare Fiumefreeddo Bruzio in studio saranno Alessandra Porto, accompagnatrice tuiristica da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio, responsabile della coordonazione delle attività di promozione della candidatura del borgo – in collaborazione con altri componenti del team preposto e con il patrocinio del comune – ; e Vanessa Chiappetta, in qualità di narratrice del video di presentazione di Fiumefreddo.

«Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del risultato. Visto il successo già ottenuto nel 2017, in fondo speravamo di arrivare tra i finalisti anche per l’edizione 2019» dice Alessandra Porto, contenta di aver ricevuto l’incarico dicoordinare l’azione di marketing rivolta al borgo in occasione del concorso.

«Ringrazio il team che ha collaborato con me e tutti coloro che ci hanno sostenuti, che hanno dimostrato quanto amino Fiumefreddo e il territorio.Ora invito tutti a vedere la trasmissione questa sera e a televotare – conclude – per sotenere il borgo fino in fondo.»

Durante la finale di stasera infatti, si potrà votare solo ed esclusivamente tramite televoto. Ma fondamentale sarà anche la valutazione dei giurati.Il vincitore de Il Borgo dei Borghi– La grande sfida 2019, sarà quello che tra i venti finalisti avrà ottenuto il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare – espresso via televoto – e del voto della giuria di esperti presenti in studio durante la puntata. Il voto popolare, perciò, varrà il 50% del totale, mentre il rimanente 50% sarà suddiviso tra i giurati.

L’invito per stasera è quindi quello di seguire la trasmissione e dare un’ultima mano a Fiumefreddo Bruzio, sperando che ritorni vincitore da questa nuova esperienza.